Геноцид, совершенный армянами в селе Агдабан

Армяне на всех этапах истории проводили политику геноцида азербайджанского народа. Одним из кровавых преступлений армян является геноцид, совершенный 8 апреля 1992 года - почти за год до оккупации Кяльбаджара, в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Как сказал Trendв среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, в результате резни в селе Агдабан были жестоко убиты 70 мирных азербайджанцев, 800 - были подвергнуты жестоким пыткам, 130 домов полностью уничтожены.

"Армяне продемонстрировали в Агдабане свой вандализм. Они жестоко расправились с детьми, стариками, женщинами, совершили преступления, масштабы которых огромны. Подобное они повторили и в Кяльбаджаре, Агдаме, Шуше и других районах. А о Ходжалинском геноциде уже говорит весь мир. Со временем мир все лучше узнает истинную сущность Армении", - сказал Мусаев.

Он отметил, что международная общественность, международные организации и суды, несмотря на то, что прошли годы, все еще не продемонстрировали адекватной реакции на эти события.

"Хотя только из-за событий в Агдабане давно мог бы быть созван трибунал. Там был совершен геноцид, армянские палачи всячески издевались над гражданским населением. События в Агдабане не могут быть забыты. Это кровавая страница истории", - отметил Мусаев.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Армения пытается скрыть свои преступления.

"Президент Ильхам Алиев каждый раз поднимает перед международными структурами вопрос о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны. Захоронения, найденные на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, еще раз подтверждают, что в начале 90-х годов армяне почти в каждом районе совершали массовые убийства. В пример можно привести села Эдилли, Фаррух и другие наши территории. Одно из таких преступлений было совершено в 1992 году в Кяльбаджаре, когда было полностью сожжено село Агдабан, состоявшее из 130 домов, 800 мирных жителей были подвергнуты жестоким пыткам, а около 70 - с жестокостью убиты. Оккупация Кяльбаджара 3 апреля 1993 года, преступления армян против мирного населения стали продолжением этого вандализма", - сказал Искендеров.

Он добавил, что глава государства поднимает вопросы, связанные с преступлениями армян, перед международными структурами, также они были подняты на встрече с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и Президентом Франции Эммануэлем Макроном.