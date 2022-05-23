Азербайджан представит отчет в ООН

Большое значение имеет создание электронной судебной системы, Совета медиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе общественных обсуждений на тему "Содействие справедливому, мирному и открытому обществу для устойчивого развития" заявила советник представительства ООН в Азербайджане Шамс Мустафаева.

Она сказала, что защита прав самых уязвимых групп населения, их доступ к правосудию очень важны, это самое главное для ООН: "ООН и Азербайджан поэтапно реализуют соглашение, рассчитанное на 2021-2025 годы".

По ее словам, неправительственные организации (НПО) и Агентство государственной поддержки НПО тесно сотрудничают, и в ближайшее время будет подписан меморандум с агентством.

Ш.Мустафаева отметила, что правительство Азербайджана также придает большое значение Целям устойчивого развития: "Правительство Азербайджана отчиталось за прошедший период, скоро представит новый отчет в ООН. Это показывает, что уверенность правительства Азербайджана в устойчивом развитии очень сильна. Правительство очень серьезно относится к этому вопросу. Я думаю, что к 2030 году Азербайджан будет одной из самых передовых стран мира в этих вопросах".