Армяне уничтожили и христианское наследие греков села Мехмана в Карабахе

Автор: Ибрагим Алиев

Прошло почти 2,5 года с завершения 44-дневной освободительной войны в Карабахе и с каждым днем, в ходе процесса восстановления, выявляется все больше следов армянского вандализма и преступлений против человечества, учиненных на исторических землях Азербайджана. Причем, важно отметить, что во время оккупации азербайджанских земель армяне уничтожали как мусульманское, так и христианское культурное наследие и памятники. От армянского экстремизма и преступлений пострадали не только азербайджанцы, но и жители села Мехмана Кяльбаджарского района, которые являются гражданами греческого происхождения. Это говорит о том, что варваское отношение армян распространяется не только к азербайджанцам, но и ко всем жителям нашей многонациональной страны.

Село Мехмана находится в 18 км от правого русла реки Тертер в Кяльбаджарском районе. После русско-турецкой войны на этой территории были заселенены понтийские греки. Первые греческие поселенцы Азербайджана появились в Карабахе в селе Мехмана в начале XIX века. 27 мая 1830 года карабахский комендант майор Калачевский, обратившись к грузинской экзархии, попросил, чтобы в село был назначен священник. Просьба была выполнена, и к греческим переселенцам в селе Мехмана был направлен протоиерей Василий Андрианов. Просьба была выполнена, и к греческим переселенцам в селе Мехмана был направлен протоиерей Василий Андрианов. Позже для проживающих здесь греков рядом с селом была построена церковь. В то время в селе Мехмана прожило около ста человек и это число стремительно росло. Греки занимались, в основном, строительством, в том числе и православных храмов. После для них была построена школа, в которой они получали образование на греческом языке. Сегодня, к сожалению, все это стало историей прошлого.

Светлана Бугадова, дочь чистокровного грека, проживавшего в селе Мехмана, рассказала в интервью AZTV о том, как вместе с отцом посещала родные края. В последний раз она побывала там в 1983 году. По ее словам, "природа здесь прекрасна и у нее остались лишь наулучшие воспоминания".

"Раньше в этом селе проживали только греки. Я даже не припоминаю, чтобы там когда-то были армяне. Но в последние годы их число там стремительно росло. Были 2-3 азербайджанские семьи, а армяне поселилсь в поселках вокруг", - рассказала Бугадова.

Именно после увеличения числа армян на этих территориях мирная жизнь других граждан оказалась под вопросом. Взаимопонимание и толерантность между народами столкнулись с армянской ненавистью. После Первой Карабахской войны армяне принялись разрушать все, что принадлежало азербайджанскому народу, в том числе приезжим грекам села Мехмана. В частности, было разрушено и местное кладбище, в результате чего осталось лишь несколько греческих могил. Многие покинули село, когда в 1990-х началась агрессия Армении против Азербайджана. Те, кто отказались уйти из Мехманы, пропали без вести и о них до сих пор нет никакой информации. Захватив азербайджанские земли, армянские оккупанты, первым делом, принялись уничтожать дома местных жителей. В агрессии Армении против Азербайджана пострадали не только азербайджанцы. Армяне изгоняли всех, не ставя никакой разницы

Когда греки подверглись этничесткой чистке и стали вынужденными переселенцами, некоторые из них села Мехмана направились в Баку и Сумгайыт, а часть вернулась в Грецию. Это еще одно доказательство ненависти армян к людям вне зависимости от их национальности. Конечно же, после освобождения Карабаха в 2020 году Азербайджан довел до мировой общественности все эти факты. Сегодня многие знают о том, как охраняемые тогда Азербайджаном культурное наследие, церкви и памятники оказались присвоены армянами путем исторических фальсификаций.

Уничтоженная армянами церковь в селе Мехмана не была большой, однако здесь отмечалось множество торжеств, как мусульманские, так и христианские, что говорит о крепкой дружбе проживавших здесь граждан Азербайджана. Ныне от этой церкви остались лишь несколько фотографий, на которых и то видны армянские фальсификации. Таким образом армяне уничтожали не столько религиозные памятники мусульман Азербайджана, но и христиан.

К сожалению, данный акт вандализма не заканчивается лишь на селе Мехмана. В частности, во время армянской оккупации Карабаха все древние албанские церкви были присвоены агрессорами, как "древние армянские". Сегодня армянская сторона пытается использовать эту тему, обвиняя Азербайджан в том, что он якобы уничтожает "древнеармянское" наследие, хотя все это было незаконным образом построено за последние тридцать лет и сейчас, благодаря современным технологиям, легко выявить, где и когда был заложен любой камень, что способствует разоблачению всех армянских фальсификаций, которые они годами пытались выдавать за действительность.

Здесь важно напомнить и факт того, что за годы оккупации армянская сторона вела незаконное строительство культовых сооружений на территориях Азербайджана. Построено множество армянских церквей, хачкаров и др. объектов.

Министерство культуры Азербайджана не раз доводило до мировой общественности последствия армянского террора. В частности, проведен мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию во время оккупации Карабаха вооруженными силами Армении. Уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

В Карабахе уничтожено более 70 мечетей. Сохранились только пара мечетей в Шуше и Агдаме. Как бы не обосновывала это армянская сторона, мы прекрасно понимаем, что сохранена она только благодаря своему расположению в самой высокой части города и минаретам, с которых можно наблюдать за окрестностями. Они использовались в военных целях. Для тех же целей была сохранена и господствующая над местностью мечеть в полностью разрушенном Агдаме. С ее минаретов армянская сторона вела корректировку для артиллерии. Все остальные мечети были практически полностью уничтожены либо использовались в качестве загона для скота.

Напомним, что в одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Та же участь постигла и другие сооружения, в том числе и греческие в селе Мехмана, которые были практически тотально уничтожены. Незавидная участь постигла и многие другие священные места. В первую очередь, пострадали албанские церкви, которые были либо переделаны на армянский лад, либо разрушены.

Мировое сообщество сейчас озадачено демократизацией всех стран, защитой прав человека, но почему-то, когда речь заходит об армянском терроре, устроенном в Карабахе, международные организации молчат, набрав в рот воды. Особенно четко подобная политика двойных стандартов чувствуется в халатном отношении ЮНЕСКО, которая вообще не принимает во внимание как неопровержимые факты вандализма, учиненного армянами, так и чувства азербайджанского общества, которое никогда не смирится с этой несправделивостью. Но все могут быть уверены - Азербайджан продолжит добиваться реальных результатов в этом направлении, ибо все доказательства у нас есть.