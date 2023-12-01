Хроника Победы: Освобожденный Лачин возвращен Азербайджану

1 декабря Лачинский район был возвращен Азербайджану. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября этого года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении выведены из Лачинского района.

Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. Из 24 374 детей в районе в возрасте от одного года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 ребенок потерял одного, а 31 ребенок - обоих родителей. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана.

В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США. Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу в связи с возвращением Лачинского района законным владельцам.

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации, - говорится в обращении. - Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района - Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский - возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида.

Лачинский район - один из наших самых крупных районов, его территория составляет 1800 квадратных километров. Богатая природа Лачинского района, его исторические памятники, подземные богатства - наше национальное достояние. Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам. От всей души поздравляю дорогих лачинцев с этим прекрасным событием".

В ночь на 1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской Армии вошли в Лачинский район.

Азербайджанские военнослужащие водрузили азербайджанский флаг в освобожденном от оккупации Лачинском районе.

Министерство обороны распространило видеокадры города Лачин.

1 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана от 26 ноября № 204-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю Отечественной войны".

Учреждены ордена по случаю победы в Отечественной войне - "Зефер" и "Карабах", медали "Герой Отечественной войны", "Отважный боец", "За отличие в боях", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуша", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За заслуги в тылу в Отечественной войне".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об учреждении звания "Герой Отечественной войны".

В Лачине солдаты одной из воинских частей исполнили Государственный гимн Азербайджана.

Совместно с соответствующими ведомствами, с участием международных экспертов в освобожденном Лачинском районе будет проведен мониторинг и определен ущерб, нанесенный окружающей среде, лесам, а также флоре и фауне района, сообщило 1 декабря Минэкологии.

Освобожденный от оккупации Лачинский район Азербайджана отличается богатым биоразнообразием. Здесь расположены Гарагёльский государственный природный заповедник и Лачинский государственный природный заказник, которые входят в число особо охраняемых природных территорий в Карабахском регионе Азербайджана. Гарагёльский государственный природный заповедник, созданный в 1987 году, охватывает озеро Гарагёль вулканического и реликтового происхождения и прилегающие территории. Это озеро известно своей редкой золотой форелью. Территория Лачинского государственного природного заказника, созданного в 1961 году, до оккупации состояла из грабовых, липовых и кленовых лесов. На территории заказника водились косули, благородные олени, сокол Уталги, бурый медведь и другие виды.