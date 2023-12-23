Париж угодил в собственную ловушку в Баку

Автор: Эльчин Алыоглу

Французские спецслужбы потерпели в Азербайджане величайший в своей истории провал за последние 50 лет. Официальный Париж, создавший шпионскую сеть в своем посольстве в Баку, тем самым грубо нарушил условия Венской конвенции о деятельности дипломатических представительств и посольств, а также требования международного права.

Кроме того, Франция, пользуясь своими представительствами в международных структурах, вмешивалась во внутренние дела ряда государств, осуществляла провокационные планы. Париж и сейчас занят этим, однако резидентуре Франции в Азербайджане нанесен сокрушительный удар.

Напомним, что спецслужбами Азербайджана была разоблачена агентурная сеть французских спецслужб, задействованных в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Она проводила разведывательные операции против представителей стран, известных как "партнеры" Франции, активно действовала в странах региона, формировала новые цели и расширяла сферу своего влияния.

Один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французской разведки, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана. В результате этого сотрудничества удалось выявить десятки французских секретных агентов, часть которых работала раньше, а некоторые продолжают работать в Азербайджане. Кроме того, ряд из них в настоящее время работает в соседних странах, а также в международных организациях. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены доказательства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, на Ближнем Востоке, в Украине и Молдове.

Кроме того, стало известно, что в связи с уголовным делом, расследуемым спецслужбами Азербайджана, арестован ряд лиц, осуществлявших разведывательную деятельность, связанную с Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Масштабы этого фиаско нанесут серьезный удар по имиджу французской разведки.

Азербайджанская сторона пока не сделала официального заявления по этому вопросу.

Как стало известно позже, президент Франции Эмманюэль Макрон уволил начальника Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернара Эмье. О возможной отставке Бернара Эмье заговорили после провала французской разведки на африканском континенте и в регионе Южного Кавказа.

Николас Лернер, возглавлявший Главное управление внутренней безопасности (DGSİ), назначен новым руководителем структуры внешней разведки.

Но официальный Париж не собирается успокаиваться. Так, Франция - одна из стран, которые все еще поддерживают неоколониализм. Франция должна уважать суверенитет Каморских островов над островом Майотта, права народа Новой Каледонии, а также других приморских общин и народов, проживающих на ее заморских территориях.

Около 1,5 миллиона алжирцев были убиты в те времена, когда французские власти бесчинствовали и устраивали в своих колониях геноцид. До сих пор в парижском музее хранятся черепа алжирских борцов за свободу в качестве военных трофеев. Это постыдный и отвратительный поступок.

Франция, позиционирующая себя "защитницей прав человека и международного права", по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз показал, что безжалостная политика неоколониализма этой страны в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция, поддерживая армянский сепаратизм, пытается применить свою мерзкую практику в регионе Южного Кавказа.

Франция на протяжении второй половины XX века провела несколько испытаний ядерного оружия в Алжире и на своих заморских территориях - в Тихом океане, во Французской Полинезии, что привело к деградации окружающей среды на глобальном уровне и серьезным проблемам со здоровьем в местных общинах. Из-за своего колониального прошлого, кровавых преступлений и актов геноцида Франция должна принести извинения странам Африки, Юго-Восточной Азии и другим странам.

Несколько дней назад король Нидерландов официально извинился за колониальное прошлое своей страны и ее участие в работорговле. Призываем главу Франции сделать то же самое. Лучше поздно, чем никогда. Извинения перед миллионами людей, чьи предки подверглись колониальной политике, использовались в качестве рабов, были убиты, подверглись пыткам и унижениям, станут признанием исторической вины Франции.

Во Франции, в частности в средствах массовой информации и интернете, постоянно и широко распространяются расистские, дискриминационные идеи против определенных этнических меньшинств, все больше и больше звучит выступлений, наполненных расовой ненавистью, со стороны официальных лиц и членов обеих палат парламента. Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения - еще один признак расизма и исламофобии в этой стране. Франция запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, но в то же время стремится позиционировать себя "защитницей" армянского национального меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Французские власти должны бороться с такими тревожными тенденциями в своей стране, а не пытаться читать лекции другим.

Президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает агрессивную риторику, вместо того чтобы признать все это и проводить адекватную политику. Это наносит удар по интересам Франции в глобальном масштабе, подрывая ее позиции.

Что касается Азербайджана, то, скорее всего, будут обнародованы новые детали, подробности и факты, связанные с французской агентурной сетью в нашей стране.

Новые факты, наряду с теми, кто руководит политикой Макрона на Южном Кавказе, заставят поволноваться и парижскую политическую элиту.