В Агдаме взорвалась мина

В селе Ахмедагалы Агдамского района 29-летний местный житель получил травмы в результате взрыва противопехотной мины.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В результате инцидента житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглы (1995 г.р.) получил травмы обеих ног.

Согласно информации, мужчина пас скот на неразминированной территории у бывшей линии соприкосновения.

"МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, не заходить на незнакомую территорию", - говорится в сообщении.

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