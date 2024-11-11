https://news.day.az/politics/1706242.html Начался визит премьер-министра Дании в Азербайджан Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Начался визит премьер-министра Дании в Азербайджан
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель министра культуры и другие официальные лица.
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