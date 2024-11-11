Начался визит премьер-министра Дании в Азербайджан

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 11 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель министра культуры и другие официальные лица.