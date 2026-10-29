https://news.day.az/politics/1870658.html В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО - ФОТО Завершилось оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана, проводившееся в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны.

В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО - ФОТО

Политика, 29 октября 2026 20:11 (UTC +04:00) 233
В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО

Завершилось оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана, проводившееся в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны.

Было отмечено, что в соответствии с планом были выполнены задачи по эвакуации раненых, перевозке гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малых высотах. Кроме того, была проверена готовность экипажей к устранению неисправностей авиатехники в случае их возникновения.

Группа оценщиков НАТО высоко оценила возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажей, а также соответствующих подразделений.

  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
  • В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО
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