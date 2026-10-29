В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО - ФОТО

Завершилось оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана, проводившееся в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны.

Было отмечено, что в соответствии с планом были выполнены задачи по эвакуации раненых, перевозке гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малых высотах. Кроме того, была проверена готовность экипажей к устранению неисправностей авиатехники в случае их возникновения.

Группа оценщиков НАТО высоко оценила возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажей, а также соответствующих подразделений.