https://news.day.az/politics/1870658.html В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО - ФОТО Завершилось оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана, проводившееся в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны.
В Баку завершилось оценивание вертолетов по стандартам НАТО - ФОТО
Завершилось оценивание второго уровня (NEL-2) пары вертолетов типа "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана, проводившееся в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны.
Было отмечено, что в соответствии с планом были выполнены задачи по эвакуации раненых, перевозке гуманитарных грузов и личного состава, а также полеты на малых высотах. Кроме того, была проверена готовность экипажей к устранению неисправностей авиатехники в случае их возникновения.
Группа оценщиков НАТО высоко оценила возможности и способности заявленной пары вертолетов и их экипажей, а также соответствующих подразделений.
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