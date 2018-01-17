Саргсян посмеялся над армянами, назвав своего преемника

Серж Саргсян на днях во время встречи с представителями творческой интеллигенции устроил очередную головоломку для политически активной общественности Армении. Он, наконец, сказал, кто же будет следующим президентом Армении. Но воздержался озвучить имя счастливчика.

Саргсян сказал, что "будущий президент Армении должен владеть иностранными языками, иметь обширные связи в диаспоре и Армении, быть авторитетным, но самое главное - быть беспристрастным, никогда не занимавшимся политикой и не состоящим в политической партии индивидом".

В этой связи газета "Грапарак" пишет, что в эти дни правящая Республиканская партия приведена в "боевую готовность". Организатор партии Рубен Тадевосян в субботу позвонил членам совета РПА и поинтересовался - не собираются ли они покидать страну в ближайшие дни.

"Он попросил членов совета не покидать страну в ближайшее время, так как в предстоящие дни ожидаются три заседания совета, на которых будет обсуждаться вопрос кандидатуры четвертого президента Армении", - пишет газета.

Отмечается, что большая часть республиканцев не в курсе, на ком остановился выбор. В последние дни активно обсуждается вероятность выдвижения председателя Общественного совета Армении Вазгена Манукяна. Однако, по сведениям "Грапарак", это маловероятно, поскольку Манукян не владеет иностранными языками. Несмотря на то, что он является председателем и основателем партии "Национально-демократический союз", однако может приостановить свое членство, поскольку согласно новой Конституции, президент Армении должен быть беспартийным.

Одним словом, получается, что отныне известные и безвестные претенденты вне игры. И где найти в Армении такого уникума, владеющего языками, авторитетного в стране и в диаспоре, не занимавшегося когда-либо политикой?

То ли в шутку, то ли всерьез, некоторые в Армении называют имя исполнительного директора VivaCell-MTS, репатрианта из Ливана Ралфа Йирикяна, который также является близким подельником брата Сержа Саргсяна Левона.

Говорят, что назначая президентом этого бейрутца, Серж Саргсян вообще-то решает несколько вопросов. Во-первых, этим шагом он делает большой подарок диаспоре, дашнакам.

Во-вторых, это жест Роберту Кочаряну, вне зависимости от того, примет последний это или нет, все-таки этот шаг есть на самом деле проявление доброй воли в отношении него.

В-третьих, Саргсян назначает президентом Армении директора российской компании, а это тоже кое-что означает.

В-четвертых, Саргсян ставит точку в разборках и торгах вокруг президентского поста, не обидев при этом никого.

Что касается того, что номинально первым лицом Армении будет мошенник Ралф Йирикян, то к этому вопросу следует подходить философски. Во-первых, почему армяне априорно полагают, что нормальный человек должен возглавить Армению, могут возмутиться тем фактом, если президентом станет Йирикян из Бейрута? Во-вторых, чем хуже Ралф Йирикян всех остальных, которые могли бы стать президентом Армении? В-третьих: что сделал каждый из граждан Армении для того, чтобы в стране не было таких, как Ралф Йирикян?

В любом случае, такое решение Сержа Саргсяна было бы правильным и обоснованным. А на все остальное уже всем наплевать.

Садиг Ахмедов