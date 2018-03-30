Pew Research Center: Армения - самая антисемитская страна Европы

В марте 2015 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян побывал в Израиле и присутствовал на концерте в честь юбилея "геноцида армян". Выступая перед началом концерта, он рассказывал о том, как же, оказывается, много общего у армян и евреев на самом деле, расписывал "общность" двух народов и чуть ли не договорился до "общих врагов".

Совершенно очевидно, что под "общностью" армянский министр подразумевал армянский "геноцид", пытаясь пристроиться к Катастрофе еврейского народа. Потому что на самом деле в Армении евреев не любят. Впрочем, как и всех прочих неармян.

На сайте американской организации Pew Research Center опубликованы результаты исследований, проведенного в 18 странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года.

Сразу отметим, что в Азербайджане опрос не проводился.

Как пишет издание jewishnews.com, согласно обнародованным данным, самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%).

То есть 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.

Самый низкий уровень антисемитизма среди опрошенных стран зарегистрирован в Украине - 5%, далее следуют Сербия и Болгария - по 7%, в Боснии и Герцеговине - 8%, Хорватии и Латвии - по 9%.

Напомним, что за несколько лет назад аналогичный опрос был проведен Антидиффамационной лигой. Оказалось, что 63% армян ненавидят евреев из-за их поведения, 45% армян считают, что евреи по-прежнему слишком много говорят о Холокосте, 38% армян считают, что евреи ответственны за большинство мировых войн. Получилось, что по уровню антисемитизма (58 %) Армения занимает третье место в Европе и первое - на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы.

Опрос же Pew Research Center вывел ее уже на первое место.

Подтверждением наличия активного антисемитизма в Армении являются не только данные опроса, но и реальные факты. Например, как сообщали ранее израильские СМИ, в Армении к евреям применяют оскорбительное в данном контексте слово "очар" ("мыло" по-армянски), как бы намекая на то, что в фашистских концлагерях из задушенных в газовых камерах людей варили мыло. Зафиксирован случай, когда на дверях офиса еврейской общины в Ереване нарисовали свастику. Более того, в Армении издаются книги, в которых евреи называются нацией-разрушительницей, а Холокост - "величайшей фальсификацией ХХ века". Мы уже не говорим о многочисленных памятниках нацистским преступникам по всей стране, считающимся в Армении национальными героями. Например, Нжде, активно участвовавшему в "зачистках" евреев в годы Второй мировой.

Учитывая все это, можно прийти к выводу, что результаты американского исследования даже занижены.

Зульфугар Ибрагимов