Лев Спивак: Предвыборная обстановка в Азербайджане стабильная и спокойная

В Азербайджане царят стабильность и спокойствие перед президентскими выборами. Об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Международной ассоциации Азербайджан-Израиль Лев Спивак, передает Day.Az.

По его словам, стабильность в стране обуславливает доверие населения к властям.

"В начале марта мы посетили Азербайджан с делегацией города Кирьят-Бялик. Мы объездили несколько посёлков Исмаиллинского района, а также были в Шеки. У нас остались самые положительные впечатления от бесед с людьми. Чувствуется, что в стране стабильность, спокойствие и абсолютное доверие к властям", - сказал Спивак.

Относительно тяжёлый для экономики страны период, по его мнению, миновал, и в последние время люди чувствуют реальное улучшение.

"Люди становятся экономически более грамотными. Они понимают, что экономическая и политическая стабильность в стране обеспечивают приток инвестиций. А это, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и в конечном счете ведёт к росту благополучия населения", - отметил Спивак.

Коснувшись темы азербайджано-израильских отношений, он выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами в будущем только усилится.

"Наши страны активно сотрудничают в сфере вооружений, нефти. В последнее время создаётся множество совместных частных предприятий. Для израильской элиты эти отношения настолько важны, что "АзИз" направит наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Азербайджане. В их числе будут и депутаты Кнессета", - сказал Спивак.

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