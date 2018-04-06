Азербайджан принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
В пятницу в Минске начало свою работу очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сказали Trend в пятницу в МИД Азербайджана, страну на заседании представляет замминистра иностранных дел Халаф Халафов, передает Day.Az.
На мероприятии также принимают участие представители Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Туркменистана, Молдовы и Армении, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на МИД страны.
В повестку заседания включены 12 вопросов, которые касаются сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ.
Главы делегаций, в частности, рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о съезде учителей и работников образования государств СНГ.
Планируется также рассмотреть проект соглашения о международном молодежном проекте стран Содружества "100 идей для СНГ".
Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов государств - участников СНГ.
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