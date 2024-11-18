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Криптостример потерял $100 тысяч в прямом эфире - ВИДЕО - ПОДРОБНОСТИ

Криптостример потерял $100 тысяч прямо во время прямого эфира. Он случайно показал seed-фразу от своего кошелька на экране. В итоге все его средства были выведены всего за несколько минут. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.