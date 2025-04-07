Мужчина стал миллионером после вещего сна

В США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов после того, как увидел вещий сон. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Житель Вашингтона, которого в пресс-релизе устроителей лотереи назвали Томми М., купил выигрышный билет 26 марта. Мужчина рассказал, что переживает трудные времена. Недавно не стало его матери, а вскоре и любимой собаки.

Однако недавно Томми увидел странный сон. "Во сне говорилось, что я стану миллионером. И вот оно. Сон стал реальностью", - поделился радостью американец.

Он также сказал, что уже не первый десяток лет покупает лотерейные билеты в одном и том же магазине. "Мы все там постоянные игроки и хорошо знаем друг друга. Все время обсуждали, какие числа выпали, кто победил. На этот раз это я", - похвалился Томми.

Часть свалившихся на него денег счастливчик решил потратить на поездку в отпуск, а остальное - положить на пенсионный счет.