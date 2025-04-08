Жительница Британии встретилась с родным отцом спустя 37 лет

Жительница Британии Анна Шарп начала общаться с родным отцом спустя 37 лет бесплодных поисков благодаря подарку детей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Когда Анне было 14 лет, она узнала, что мужчина, воспитавший ее, не был ее биологическим отцом. Она пыталась узнать правду от матери, но та так ничего ей не сказала. Единственное, что осталось у Анны от родного отца, - старая фотография и любовная записка от некоего Карлоса.

Долгое время Анна безуспешно пыталась найти родственника, пока в феврале 2024 года дети не подарили ей ДНК-тест. С помощью него женщина вышла на троюродную сестру, которая связала ее с нужным мужчиной. Настоящим отцом Анны оказался 79-летний Чарльз Шарп-младший, живущий в американском штате Техас. "Найти его было потрясающе!" - заявила она.

Анна узнала, что ее мать Ширли Джонсон познакомилась с Чарльзом в Германии в 1971 году. Там он, американский военный, восстанавливался после пулевого ранения, полученного во время войны во Вьетнаме. В 1973 году Ширли забеременела, но ничего не сказала Чарльзу. Вскоре он уехал в США, а она вернулась в Великобританию.

Чарльз, не подозревавший об отцовстве, назвал воссоединение с дочерью лучшим подарком.

"Жаль, что я не знал об этом раньше, я бы хотел участвовать в ее жизни", - отметил он.

Анна даже сменила фамилию с Джонсон на Шарп, чтобы подчеркнуть новую родственную связь. Она уже планирует личную встречу с отцом. 22 апреля она летит в гости к Чарльзу в Техас вместе с сыном.