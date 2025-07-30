В Эквадоре бандиты застрелили местную королеву красоты

Бывшую королеву красоты эквадорской провинции Манаби 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили неизвестные преступники, пострадали также ее партнер и годовалая дочь.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Sun.

"Эстер Габриэла Мурильо Крус попала в засаду двух мужчин на мотоцикле, которые обстреляли машину [в которой она находилась]", - сообщили в материале.

Отмечается, что модель доставили в больницу с огнестрельными ранениями, но вскоре она скончалась. Ее партнер и ребенок были госпитализированы.

Правоохранительные органы Эквадора ведут расследование обстоятельств преступления. Мотивы нападения пока не установлены.