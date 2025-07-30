https://news.day.az/popularblog/1771060.html В Эквадоре бандиты застрелили местную королеву красоты Бывшую королеву красоты эквадорской провинции Манаби 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили неизвестные преступники, пострадали также ее партнер и годовалая дочь. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Sun.
В Эквадоре бандиты застрелили местную королеву красоты
Бывшую королеву красоты эквадорской провинции Манаби 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус застрелили неизвестные преступники, пострадали также ее партнер и годовалая дочь.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Sun.
"Эстер Габриэла Мурильо Крус попала в засаду двух мужчин на мотоцикле, которые обстреляли машину [в которой она находилась]", - сообщили в материале.
Отмечается, что модель доставили в больницу с огнестрельными ранениями, но вскоре она скончалась. Ее партнер и ребенок были госпитализированы.
Правоохранительные органы Эквадора ведут расследование обстоятельств преступления. Мотивы нападения пока не установлены.
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