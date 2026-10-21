https://news.day.az/popularblog/1868438.html imhungry.az показала процесс приготовления каштановой халвы - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как самостоятельно приготовить дома каштановую халву. Как передает Day.Az, рецептом и процессом приготовления она поделилась на своей странице в Instagram.

imhungry.az показала процесс приготовления каштановой халвы - ВИДЕО

Интересное в блогах, 21 октября 2026 09:36 (UTC +04:00) 475
imhungry.az показала процесс приготовления каштановой халвы

Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как самостоятельно приготовить дома каштановую халву.

Как передает Day.Az, рецептом и процессом приготовления она поделилась на своей странице в Instagram.

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