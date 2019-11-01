Народный артист Азербайджана Мири Юсиф на своей странице в Instagram объявил дату своего нового сольного концерта. Выступление певца состоится 24 мая 2020 года на самой большой и престижной сцене страны - Baku Crystal Hall.

Как сообщает Day.Az, певец пользуется безграничной любовью слушателей, не первый год выступает с трехдневными сольными концертами в больших залах столицы.

Мири Юсиф вернулся в шоу-бизнес как сольный певец в 2010 году, и не с центрального входа, как тогда было принято - с телевидения и радио - а с черного - через YouTube и социальные сети, а до этого, в 90-х, если помните, был солистом группы Dəyirman.

Сегодня Мири Юсиф - народный артист Азербайджана, и это - беспрецедентный случай, ведь артист через год после присвоения ему звания "Заслуженный артист" удостоился звания народного.

Новая концертная программа, которая пройдет при организационной поддержке компании SS Production, приурочена к 10-летию сольной карьеры Мири Юсифа. За эти годы артист выпустил шесть успешных альбомов: что ни песня - то хит, именно так можно охарактеризовать вышедшие в свет композиции, без которых сегодня невозможно представить творчество артиста.

Отметим, что все самые лучшие песни за последние десять лет активной деятельности Мири Юсифа будут положены в основу программы. Зрителей ждет масса сюрпризов - яркие спецэффекты, красивые декорации, потрясающие инсталляции, световое и лазерное шоу, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста.

Н. Гасымова

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