Эльнара Халилова посвятила музыкальный проект азербайджанским чемпионам Паралимпиады в Токио

Популярная азербайджанская певица Эльнара Халилова представила новый видеоклип на композицию Əvəzimi tap ("Найди мне замену"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором слов и музыки к песне является Шахрияр Рамазанзаде, аранжировщик - Гасан Хаидарья.

В видеоклипе Эльнара Халилова воплотила образ девушки-кикбоксера.

"Я очень люблю спорт, и в моей жизни он играет важную роль. На протяжении долгого времени планировала подготовить проект на спортивную тему. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры-2020 в Токио придали мне определенный стимул. Свой видеопроект я посвящаю азербайджанским спортсменам - победителям и призерам соревнований в Токио", - сказала исполнительница.

Для того чтобы воплотить образ спортсменки в видеоклипе, певице пришлось тщательно готовиться к съемкам: на протяжении трех месяцев она брала уроки кикбоксинга у известных спортсменов Фаига Абдуллаева и Мехмана Умудова.

Режиссер видеоклипа - Бахруз Гурбанлы, стилист - Кенуль Асланова, мастер по гриму - Фатима Вазех.