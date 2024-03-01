https://news.day.az/showbiz/1641701.html Стилист Адель поможет Меган Маркл вернуться в Голливуд
Стилист Адель поможет Меган Маркл вернуться в Голливуд
Герцогиня Сассекская и актриса Меган Маркл наняла стилистку певицы Адель. Об этом сообщила фэшн-журналистка Лорен Шерман, передает Day.Az.
Шерман предположила, что супруга британского принца Гарри пошла на это для перезапуска карьеры в Голливуде.
Эксперт указала на то, что во время жизни в королевской семье Маркл запрещено было пользоваться услугами стилиста. Теперь 42-летняя звезда будет работать со стилисткой Джейми Мизрахи, которая до этого также разрабатывала стиль Дженнифер Лоуренс и Райли Кио.
По словам Шерман, Маркл предстоит "сменить вечерние платья на льняные брюки".
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