Стилист Адель поможет Меган Маркл вернуться в Голливуд

Герцогиня Сассекская и актриса Меган Маркл наняла стилистку певицы Адель. Об этом сообщила фэшн-журналистка Лорен Шерман, передает Day.Az.

Шерман предположила, что супруга британского принца Гарри пошла на это для перезапуска карьеры в Голливуде.

Эксперт указала на то, что во время жизни в королевской семье Маркл запрещено было пользоваться услугами стилиста. Теперь 42-летняя звезда будет работать со стилисткой Джейми Мизрахи, которая до этого также разрабатывала стиль Дженнифер Лоуренс и Райли Кио.

По словам Шерман, Маркл предстоит "сменить вечерние платья на льняные брюки".

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