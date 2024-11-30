Возлюбленная Джейсона Стетхэма впервые показала лицо их дочери

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо дочери от Джейсона Стетхэма. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рози Хантингтон-Уайтли показала несколько фото, сделанных во время прогулки в Лондоне. Модель впервые сняла лицо дочери Изабеллы Джеймс. По словам подписчиков, девочка сильно похожа на своего отца.

"Профиль Стетхэма", "Вся в отца", "Очень красивая растет", - написали они.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.