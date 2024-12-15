Бен Аффлек не хочет отношений после развода с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек пока не хочет отношений после развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Бен Аффлек сосредоточен на своих многочисленных проектах и пока "все еще приспосабливается к холостяцкой жизни". По словам источника, актер не заинтересован в поисках новой возлюбленной и отношениях.

"Развод Бена с Дженнифер еще не завершен, но даже если бы он был завершен, свидания - это не то, что его волнует. Бен решил сосредоточиться на себе, своих детях и своей карьере", - подчеркнул информатор.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером - 26 апреля 2024 года.