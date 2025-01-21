Кейт Уинслет призналась в необычной фобии

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась в "Позднем шоу со Стивеном Кольбером", что боится коров. Об этом сообщает ew.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уинслет считает коров самыми страшными животными. Артистка призналась, что часто ходит в походы, поэтому периодически сталкивается с целыми стадами этих зверей. В такие моменты она переживает, что ее могут втоптать в землю.

Уинслет уточнила, что сама не сталкивалась с агрессией коров. Однако, по словам актрисы, в Англии случается множество несчастных случаев, связанных с этими животными. Из-за этого знаменитость настороженно относится к ним.

По мнению Уинслет, эта ее фобия не очень здравая. Она хочет научиться справляться с ней.

"Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?" - поделилась артистка.