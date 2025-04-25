Алсу заключила мировое соглашение с бывшим мужем

Певица Алсу и ее бывший муж бизнесмен Ян Абрамов заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, судебный процесс по разделу имущества пары, который длился почти год, закончился.

До этого адвокат Александр Добровинский говорил, что экс-супруги делят имущество на сумму больше 10 миллиардов рублей. "Изначально Алсу отказывалась от компенсации в 2,5 миллиарда и мирового соглашения. По словам адвоката девушки, они отказались от иска", - говорится в сообщении.