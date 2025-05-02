В США погибла певица и активистка Джилл Собьюл

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, знаменитая песней "Supermodel" из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла при пожаре в США.

Как передает Day.Az, об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.

Уточняется, что певице было 66 лет.

"Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других", - приводит издание слова ее менеджера Джона Портера.

Собьюл родилась в 1959 году в Денвере. Она стала популярной благодаря откровенным текстам песен. Дебютный альбом Собьюл "Things Here Are Different" был выпущен в 1990 году. Особенно успешным стал альбом певицы 1995 года "Jill Sobule".