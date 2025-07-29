Старший брат культовых рокеров оказался в центре скандала

Старшего брата лидеров культовой британской рок-группы Oasis Лиама и Ноэля Галлахеров Пола Галлахера обвинили в преступлениях сексуального характера. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, женщина, личность которой не раскрывается, заявила о трех эпизодах изнасилования и умышленного удушения, а также об угрозах со стороны 59-летнего Галлахера. Сообщается, что предполагаемые преступления совершались с 2022 по 2024 год.

Адвокаты мужчины заявили, что их клиент отрицает выдвинутые обвинения и ждет возможности очистить свою репутацию. Суд по делу состоится 27 августа.