Селена Гомес отметила 34-летие с мужем в Тоскане

Американская актриса и певица Селена Гомес поделилась в Instagram фотографиями с празднования своего дня рождения в Тоскане.

Как передает Day.Az, 34-летие знаменитость отметила в Италии, выбрав для праздника ресторан с панорамным видом на город. На опубликованных снимках Гомес предстала в белой майке и жемчужных серьгах. Образ дополнили прямые волосы и легкий макияж. На одном из кадров артистка держит праздничный торт и задувает свечу.