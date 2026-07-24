https://news.day.az/showbiz/1849916.html Селена Гомес отметила 34-летие с мужем в Тоскане Американская актриса и певица Селена Гомес поделилась в Instagram фотографиями с празднования своего дня рождения в Тоскане. Как передает Day.Az, 34-летие знаменитость отметила в Италии, выбрав для праздника ресторан с панорамным видом на город. На опубликованных снимках Гомес предстала в белой майке и жемчужных серьгах.
Селена Гомес отметила 34-летие с мужем в Тоскане
Американская актриса и певица Селена Гомес поделилась в Instagram фотографиями с празднования своего дня рождения в Тоскане.
Как передает Day.Az, 34-летие знаменитость отметила в Италии, выбрав для праздника ресторан с панорамным видом на город. На опубликованных снимках Гомес предстала в белой майке и жемчужных серьгах. Образ дополнили прямые волосы и легкий макияж. На одном из кадров артистка держит праздничный торт и задувает свечу.
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