Натали Портман рассказала о материнстве

Актриса Натали Портман заявила, что рождение ребенка изменило ее семью. Об этом она рассказала в интервью Harper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глядя на этого волшебного маленького человечка, я испытываю чувства удивления и радости. Рождение ребенка заставило меня по-новому взглянуть и на старших детей: я вспоминаю, как совсем недавно они сами были такими крошечными, - а теперь они превратились в удивительных личностей, у каждого из которых свой неповторимый характер, чувство юмора и собственные идеи", - поделилась актриса.

5 сентября издание People сообщило, что Портман стала матерью в третий раз. Актриса родила в одной из больниц в Париже. Пол и имя ребенка не раскрываются. Артистка и ее возлюбленный, продюсер Танги Детабля, пока не комментировали новость и не показывали кадры с новорожденным ребенком.