Шарлиз Терон посетила гала-вечер благотворительной организации

Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в платье с разрезами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Шарлиз Терон посетила первый гала-вечер благотворительной организации сервиса по аренде жилья Airbnb - Airbnb.org. Мероприятие состоялось 28 октября в Лос-Анджелесе. 51-летняя актриса вышла в свет в зеленом платье Givenchy с бахромой и разрезами до бедер и черных босоножках на каблуках. Образ звезды дополнили длинные серьги и кольца. Артистке уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и бордовой помадой.