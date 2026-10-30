https://news.day.az/showbiz/1870609.html Шарлиз Терон посетила гала-вечер благотворительной организации Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в платье с разрезами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Шарлиз Терон посетила первый гала-вечер благотворительной организации сервиса по аренде жилья Airbnb - Airbnb.org.
Шарлиз Терон посетила гала-вечер благотворительной организации
Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в платье с разрезами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Шарлиз Терон посетила первый гала-вечер благотворительной организации сервиса по аренде жилья Airbnb - Airbnb.org. Мероприятие состоялось 28 октября в Лос-Анджелесе. 51-летняя актриса вышла в свет в зеленом платье Givenchy с бахромой и разрезами до бедер и черных босоножках на каблуках. Образ звезды дополнили длинные серьги и кольца. Артистке уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и бордовой помадой.
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