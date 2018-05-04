Baku Media Center снял видеоролик на тему селективных абортов - ВИДЕО

4 мая 2018 14:23

Baku Media Center подготовил видеоролик для внесения вклада в просветительскую работу касательно пресечения случаев селективного аборта - искусственного прерывания беременности из-за половой принадлежности ребенка. Об этом сообщили Trend в пятницу в Baku Media Center, передает Day.Az.

Главная цель в подготовке видеоролика - продвижение просветительской работы в этом направлении, а также формированию общественного мнения на данную тему.

В видеоролике показана молодая семья, где хотят прервать беременность, и звучат адресованные женщине проникновенные мысли малыша, от которого хотят избавиться.

Видео, общий хронометраж которого составляет 1,40 минут, подготовлен в формате, которым легко можно поделиться на сайтах и социальных медиа-каналах.

Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальную продукцию в Азербайджане. Компания имеет большой опыт трансляции ряда местных и международных мероприятий.

Более подробную информацию о Baku Media Center можно получить на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, в социальных сетях FacebookYoutubeLinkedIn и İnstagram.
 
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Baku Media Center снял видеоролик на тему селективных абортов

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