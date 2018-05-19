Фахрия Халафова представила символ вечный красоты на Azerbaijan Fashion Week 2018 - ФОТО

В Fairmont Baku Flame Towers в рамках седьмого сезона Azerbaijan Fashion Week с большим успехом прошел показ коллекций известного дизайнера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доцента Государственного университета культуры и искусств Фахрии Халафовой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фахрию Халафову на создание очередной коллекции вдохновил символ граната - одного из самых красивых символов Азербайджана. Мотив граната традиционно занимает особое место в азербайджанском изобразительном искусстве и национальной культуре, придавая особую красоту орнаменту тканей и изысканности миру моды.

Вторая коллекция создана из уникальных узбекских шелков. Яркость, этничность и живость национальных узбекских тканей покорили и вдохновили Фахрию Халафову на новый творческий эксперимент. Пожалуй, наибольшую популярность в фэшн-индустрии снискали традиционные узбекские ткани, изготовленные по технологии икат. По насыщенности программы, демонстрация коллекции Фахрии Халафовой на Азербайджанской Неделе моды стала одной из самых захватывающих. Музыкальным сопровождением послужили компазиции известного музыканта, исполнителя азербайджанских народных песен на балабане Алихана Самедова.

Azerbaijan Fashion Week посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Гостям представлен ряд торжественных показов с участием известных дизайнеров, которые знакомят со своими новыми коллекциями сезона осень-зима 2018/19. Вместе с основной программой показов проходит ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который предоставляет возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена. Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. Основная цель - популяризация растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

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