Шейхульислам: Сегодня в Азербайджане нет внутриконфессиональной розни

Сегодня в Азербайджане нет внутриконфессиональной розни. Об этом после праздничного намаза в связи с праздником Рамазан сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня здесь главы и представители двух исламских течений вместе совершают намаз (вахдат-намаз). Безусловно, что это возможно благодаря совершенным отношениям, существующим между государством и религией, и за это мы выражаем признательность азербайджанскому государству. В то же время, вахдат-намаз совершается сегодня во всех регионах и мечетях Азербайджана", - сказал Аллахшукюр Пашазаде.

Сегодня мусульмане всего мира отмечают праздник Рамазан.

По случаю завершения месяца Рамазан, начиная с 09:00 часов (в некоторых мечетях с 08:00), во всех мечетях в Азербайджане был совершен праздничный намаз.

Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, освобождении земель от вражеской оккупации, за скорейшее урегулирование нагорно-карабахской проблемы.

В намазе, совершаемом в мечети Тезе Пир в Баку, участвовал председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

В Азербайджане праздник Рамазан отмечают 15 и 16 июня.

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