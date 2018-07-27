Заместитель гендиректора АМИ Trend награжден медалью Организации ветеранов Азербайджана - ФОТО

В АМИ Trend прошла встреча с представителями Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках встречи были особо подчеркнуты исключительные заслуги АМИ Trend в донесении до мировой общественности азербайджанских реалий и правды о Нагорном Карабахе.

Затем заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев был награжден медалью, учрежденной президиумом Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил.

Медаль вручил заместитель председателя Организации, полковник в запасе Джалил Халилов.