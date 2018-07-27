Заместитель гендиректора АМИ Trend награжден медалью Организации ветеранов Азербайджана - ФОТО
27 июля 2018 11:27 153
В АМИ Trend прошла встреча с представителями Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках встречи были особо подчеркнуты исключительные заслуги АМИ Trend в донесении до мировой общественности азербайджанских реалий и правды о Нагорном Карабахе.
Затем заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев был награжден медалью, учрежденной президиумом Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил.
Медаль вручил заместитель председателя Организации, полковник в запасе Джалил Халилов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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