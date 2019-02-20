Азербайджанский язык занимает 20-25 место в мире по своей влиятельности. Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на научно-практической конференции, посвященной 21 февраля - Международному дню родного языка, сказал академик Низами Джафаров.

Назвав это очень хорошим показателем, Джафаров сказал, что считает важным не только исследование, но и проявление любви к азербайджанскому языку.

Академик назвал азербайджанский язык очень богатым языком.