Азербайджанский язык - один из влиятельнейших языков в мире
20 февраля 2019 13:30 295
Азербайджанский язык занимает 20-25 место в мире по своей влиятельности. Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на научно-практической конференции, посвященной 21 февраля - Международному дню родного языка, сказал академик Низами Джафаров.
Назвав это очень хорошим показателем, Джафаров сказал, что считает важным не только исследование, но и проявление любви к азербайджанскому языку.
Академик назвал азербайджанский язык очень богатым языком.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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