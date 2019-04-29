Аллахшюкюр Пашазаде: У меня болит сердце за Нотр-Дам
29 апреля 2019 13:10 203
Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюр Пашазаде сказал, что у него болело сердце, когда горел Нотр-Дам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ONA.
"В каком бы месте мира они не находились, все храмы - дома Бога", - сказал он.
Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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