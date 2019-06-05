https://news.day.az/society/1126270.html В Азербайджане расширят территорию одной из главных мечетей В настоящее время ведутся работы в этом направлении.
В Азербайджане расширят территорию одной из главных мечетей
Территория мечети Тезепир будет расширена.
Об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
"В ближайшее время будет объявлено о расширении территории мечети Тезепир. В настоящее время ведутся работы в этом направлении. Мечеть Тезепир является нашим духовным символом и священным местом для азербайджанского народа", - отметил председатель Управления.
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