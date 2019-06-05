Территория мечети Тезепир будет расширена.

Об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ближайшее время будет объявлено о расширении территории мечети Тезепир. В настоящее время ведутся работы в этом направлении. Мечеть Тезепир является нашим духовным символом и священным местом для азербайджанского народа", - отметил председатель Управления.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!