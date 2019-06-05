В Азербайджане созданы все условия для верующих.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Шейхульислам отметил, что существуют реакционные силы, пытаются представить миру события в Азербайджане в другом свете: "Это, конечно же, недопустимо, неверно. Это навет в адрес азербайджанского народа".

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