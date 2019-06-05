https://news.day.az/society/1126312.html Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане созданы все условия для верующих
Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане созданы все условия для верующих
В Азербайджане созданы все условия для верующих.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.
Шейхульислам отметил, что существуют реакционные силы, пытаются представить миру события в Азербайджане в другом свете: "Это, конечно же, недопустимо, неверно. Это навет в адрес азербайджанского народа".
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