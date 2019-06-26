https://news.day.az/society/1132547.html Baku Media Center подготовил фоторепортаж в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО Baku Media Center подготовил фоторепортаж в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана.
Baku Media Center подготовил фоторепортаж в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО
Baku Media Center подготовил фоторепортаж в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В информации на страницах Baku Media Center в Facebook и Instagram говорится: "Поздравляем с Днем Вооруженных сил всех военнослужащих, достойно исполняющих свой воинский долг!"
Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане.
Представляем вниманию читателей данный фоторепортаж:
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