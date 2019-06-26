Baku Media Center подготовил фоторепортаж в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В информации на страницах Baku Media Center в Facebook и Instagram говорится: "Поздравляем с Днем Вооруженных сил всех военнослужащих, достойно исполняющих свой воинский долг!"

Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане.

Представляем вниманию читателей данный фоторепортаж:

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