https://news.day.az/society/1133944.html Жители Азербайджана смогут увидеть солнечное затмение 2-3 июля в Азербайджане будет видно солнечное затмение - второе за текущий год.
Жители Азербайджана смогут увидеть солнечное затмение
2-3 июля в Азербайджане будет видно солнечное затмение - второе за текущий год. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.
Астрономическое явление начнется второго июля в 20:55 и завершится третьего июля в 01:50 по местному времени.
Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в южной части Тихого океана, Южной Америке, Чили и Аргентине.
Следующее затмение произойдет 26 декабря.
Напомним, что первое в этом году солнечное затмение наблюдалось шестого января.
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