В Шекинском районе Азербайджана микроавтобус попал в ДТП.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла в селе Киш Шекинского района. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем марки Opel.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции. Информация о пострадавших отсутствует.

По факту ведется расследование.

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