https://news.day.az/society/1138533.html В Шеки автобус с туристами попал в аварию
В Шеки автобус с туристами попал в аварию
В Шекинском районе Азербайджана микроавтобус попал в ДТП.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла в селе Киш Шекинского района. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем марки Opel.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции. Информация о пострадавших отсутствует.
По факту ведется расследование.
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