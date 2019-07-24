В этом году ветры дуют чаще, сильнее, интенсивнее.

Об этом сообщил в среду эксклюзивно Trend заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов, передает Day.Az.

По его словам, температура в настоящее время выше среднемесячной нормы на 1-2 градуса.

"Что касается жары, такая температура характерна для июля. Но такой сильный ветер обычно дует в ноябре-декабре. Обычно, по причине спада температуры в эти месяцы дуют такие сильные северные ветры. И в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северный, северо-западный ветер",- сказал Гасанов.

Замдиректора отметил, что в основном сильный ветер дует в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в регионах наблюдается прохладная погода.

Гасанов добавил, что по сравнению с прошлыми годами в Азербайджане этим летом стало больше ветреных дней.

Отметим, что начиная с 22 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер. В Бинагадинском районе Баку ветер повалил два дерева.

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