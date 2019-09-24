Согласно предлагаемым изменениям в закон Азербайджана "О государственной пошлине", планируется увеличение государственной пошлины за прохождение технического осмотра автотранспортных средств с 20 до 30 манатов

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов прокомментировал эти изменения.

Он отметил, что в рамках исполнения Государственной программы, утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, осуществляются необходимые мероприятия, в том числе усовершенствование системы прохождения технического осмотра автотранспортных средств.

"Основная цель новшества в этой сфере является сведение к минимуму числа ДТП с участием неисправных автомобилей, снижение уровня загрязнения окружающей среды и устранение негативных факторов, которые в некоторых случаях вызывают недовольство владельцев автомобилей. В то же время, меры нацелены на уменьшение расхода топлива, уменьшение акустического эффекта и создание более качественного автомобильного парка. Что касается госпошлины, предложенная сумма в 30 манатов или в эквиваленте - 17 долларов небольшая сумма по сравнению с аналогичной пошлиной в ряде стран. Например, пошлина за техосмотр в странах Европы составляет 150, а в соседней Грузии - 20 долларов", - сказал Захидов.

Отметим, что сумма госпошлины, оплачиваемая во время изменения технических учетных показателей транспортных средств и за прохождение техосмотра по требованию покупателя, установленная в размере 20 манатов, также увеличивается до 30 манатов.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с первого января 2020 года.

Законопроект будет обсужден на первом пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 30 сентября.

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