В Азербайджане адвокатам предоставлены электронные подписи для использования электронной судебной системы.

Об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, выступая на международной конференции "Сильная и авторитетная адвокатура - вызовы современности", проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Багиров отметил, что в 2018 году по 25 тысячам дел, связанных с малообеспеченными семьями, была предоставлена бесплатная правовая помощь.

"Распоряжение главы государства от 22 февраля 2018 года носит революционный характер. В настоящее время проводится работа по открытию региональных адвокатских бюро в Гяндже, Шеки, Лянкяране и Ширване, ремонтируется административное здание Коллегии адвокатов", - сказал он.

Напомнив о том, что имеющий особое значение закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" был подписан Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 28 декабря 1999 года, глава Коллегии предложил отмечать дату 28 декабря как профессиональный праздник адвокатов.

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