В Губинском районе Азербайджана произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Гюлязи Губинского района на площади 154 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции двухэтажного 4-комнатного дома общей площадью 196 м². 

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар потушен.

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