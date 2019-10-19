https://news.day.az/society/1167279.html В Губе произошел сильный пожар
В Губе произошел сильный пожар
В Губинском районе Азербайджана произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Гюлязи Губинского района на площади 154 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции двухэтажного 4-комнатного дома общей площадью 196 м².
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар потушен.
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