https://news.day.az/society/1175191.html Иса Габиббейли: В Академии наук Азербайджана ожидается реструктуризация
Иса Габиббейли: В Академии наук Азербайджана ожидается реструктуризация
Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит упразднение лишних структур, наличие раздутых штатов и ненужных специалистов в некоторых учреждениях.
Об этом сказал эксклюзивно Trend вице-президент АН Азербайджана академик Иса Габиббейли, комментируя реформы, которые будут проведены в Академии, передает Day.Az.
По его словам, свой взгляд на эти реформы президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев обнародует в ближайшие дни на заседании Президиума.
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