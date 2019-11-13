Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит упразднение лишних структур, наличие раздутых штатов и ненужных специалистов в некоторых учреждениях.

Об этом сказал эксклюзивно Trend вице-президент АН Азербайджана академик Иса Габиббейли, комментируя реформы, которые будут проведены в Академии, передает Day.Az.

По его словам, свой взгляд на эти реформы президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев обнародует в ближайшие дни на заседании Президиума.

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