Бакинское метро возобновляет работу c завтрашнего дня

В соответствии с планом поэтапного смягчения особого карантинного режима, введенного на территории Азербайджана в связи с новым видом коронавирусной инфекции и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение о возобновлении работы Бакинского метрополитена с 06:00 утра 9 мая 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Кабинета министров.

Согласно решению, Бакинский метрополитен должен осуществлять деятельность в период пандемии в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба, в том числе "Методическими пособиями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте".

В то же время, на станции метро будут допускаться только лица, покинувшие место проживания на основе SMS-разрешения, либо имеющие разрешение, полученное путем регистрации на портале "icaze.e-gov.az", служебное удостоверение или справку с работы.

На территории станций метро, а также в поездах пассажиры обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.