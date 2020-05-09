https://news.day.az/society/1233264.html Бакинское метро возобновило свою работу - ФОТО
Бакинское метро возобновило свою работу - ФОТО
Бакинское метро с сегодняшнего утра возобновили свою работу.
При входах на станции установлены железные ограждения для того, чтобы пропускать пассажиров по очереди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вход без медицинской маски запрещен, в связи с этим на там размещены предупреждающие объявления.
Кроме того, во всех вестибюлях и на платформах установлены информационные табло о необходимости сохранения социальной дистанции пассажирами. Такие же предупреждающие объявления были размещены на сиденьях во всех вагонах метро.
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