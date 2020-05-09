Бакинское метро возобновило свою работу

Бакинское метро с сегодняшнего утра возобновили свою работу.

При входах на станции установлены железные ограждения для того, чтобы пропускать пассажиров по очереди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вход без медицинской маски запрещен, в связи с этим на там размещены предупреждающие объявления.

Кроме того, во всех вестибюлях и на платформах установлены информационные табло о необходимости сохранения социальной дистанции пассажирами. Такие же предупреждающие объявления были размещены на сиденьях во всех вагонах метро.