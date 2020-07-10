На некоторых улицах Баку будет ограничено движение

В связи с ремонтными работами 11-12 июля въезд на путепровод проспекта Зии Буниятова на круге в 3-м микрорайоне со стороны "20 Января", а также в туннель на территории, называемой "Хутор" с улицы Абдулвахаба Саламзаде будет временно ограничен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательными дорогами проспекта Зии Буниятова и улицы Абдулвахаба Саламзаде, а также улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова.