https://news.day.az/society/1252529.html На некоторых улицах Баку будет ограничено движение
На некоторых улицах Баку будет ограничено движение
В связи с ремонтными работами 11-12 июля въезд на путепровод проспекта Зии Буниятова на круге в 3-м микрорайоне со стороны "20 Января", а также в туннель на территории, называемой "Хутор" с улицы Абдулвахаба Саламзаде будет временно ограничен.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательными дорогами проспекта Зии Буниятова и улицы Абдулвахаба Саламзаде, а также улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова.
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