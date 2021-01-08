Названо количество действовавших раньше в Карабахе метеостанций

Надеемся, что в ближайшее время деятельность метеостанций в освобожденных районах Азербайджана будет возобновлена.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Day.Az.

По ее словам, министерство предпримет все необходимые шаги для скорейшего восстановления сети гидрометеорологических станций, которые функционировали на этих территориях до оккупации.

"До 1990 года в Карабахском регионе действовали 10 гидрометеорологических, три радиометеорологические, 15 речных наблюдательных и две агрометеорологические станции, а также 16 пунктов, активно влияющих на атмосферные процессы", - добавила Умайра Тагиева.