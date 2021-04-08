Заслуженный артист Ильхам Асадов прошел вакцинацию от коронавируса

Заслуженный артист Азербайджана и Республики Калмыкия (Россия), актер Государственного театра юного зрителя Ильхам Асадов получил две дозы вакцины от коронавируса.

"Первую дозу препарата я получил в марте. После прививки не было никаких недомоганий. Даже скажу так: до вакцинации я ощущал небольшую утомленность, а сейчас, напротив, чувствую легкость.

Я как председатель профсоюзного комитета театра часто общаюсь с актерами. Я поинтересовался состоянием здоровья коллег, которые прошли вакцинацию. В беседе со мной никто не жаловался. Из моих знакомых, которые прошли вакцинацию, никто не столкнулся с негативными последствиями", - сказал актер в беседе c Trend Life.

Асадов подчеркнул, что после второй дозы вакцины у него появилась внутреннее спокойствие и уверенность.

"У меня появилась уверенность в том, что я не заболею, а если вдруг и заражусь, то болезнь пройдет в легкой форме, без серьезных последствий. Считаю, что вакцинация - это способ защититься от заражения коронавирусом, поэтому я бы рекомендовал людям сделать прививку, чтобы мы все смогли быстрее вернуться к привычной жизни. Чтобы театры вновь открыли свои двери для зрителей", - сказал заслуженный артист Азербайджана.